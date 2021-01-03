ولايات سودانية تسير دعما للجيش في الفشقة

أكد اللواء ركن حيدر علي الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف السودانية الحدوية مع إثيوبيا، تلاحم الجيش مع الشعب للتصدي لكل متربص، مؤكدا المضي نحو الغايات لاسترداد كل شبر من أرض الوطن التي تسيطر عليها إثيوبيا.جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد، قافلة الدعم والموازرة التي سيرتها إمارة الهوسا بولاية القضارف دعما للقوات المسلحة ودفعا لها داخل الفشقة التي تشهد اشتباكات مع إثيوبيا ومليشيات مدعومة منها وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد الطريفي أن قوافل الإسناد التي سيرتها مكونات الولاية للقوات حققت شعار جيش واحد شعب واحد.من جانبه، شدد ممثل إمارة الهوسا على مؤازرة القوات المسلحة إلى أن يتم تحرير كل أراضي الولاية، مؤكدًا أن تحرير الفشقة من الإثيوبيين كان حلما يراودهم منذ سنين والآن أصبح واقعا ملموسا بفضل القوات المسلحة، مشيرا إلى جاهزية أبناء الهوسا لتقديم الرجال والمال لمساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة واسترداد الحقوق.