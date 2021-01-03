ارتفاع ضحايا كورونا بالمكسيك لـ1.4 مليون إصابة و127 ألف وفاة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 1.44 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في المكسيك إلى 126851 حالة، بينما تعافى 1.09 مليون شخص من كوفيد19-، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو 44 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.