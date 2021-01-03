تامر عبد المنعم يكشف كواليس فيلمه الجديد «الشنطة»

أكد المؤلف والمنتج تامر عبد المنعم أنه يستعد للاشتراك في عمل سينمائي جديد سيكون من تأليفه يحمل اسم «الشنطة»، من المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.وأوضح «تامر» لـ«الدستور»، أن العمل يدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من ضمنهم بيومي فؤاد وشيرين وديما الحايك وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والممثل الإماراتي أحمد عبد الرزاق، وسيكون من إخراج أحمد البدري.الجدير بالذكر أن تامر عبد المنعم أعلن استقالته من رئاسة قصر السينما منذ شهور قليلة بعد عدة نجاحات كبيرة على مستوى الندوات والتطوير بداخل المؤسسة العريقة.