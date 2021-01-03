أورسولا باخمان: مهرجان المتنبي العالمي الـ14 قادم رغم كورونا

قالت الفنانة التشكيلية البروفسيرة أورسولا باخمان الرئيس التنفيذي للمركز الثقافي العربي السويسري جاليري الأرض٬ إن إقامة الدورة الرابعة عشر لمهرجان المتنبي الثقافي العالمي في سويسرا ستقام بالاتفاق مع الجهات الثقافية السويسرية والدولية لاسيما العربية فور سماح السلطات السويسرية بالتجمعات والفعاليات الثقافية. وأن أبواب المركز وسائر فعالياته ستستأنف قريبا في عنوانه المعروف.يذكر أن مهرجان المتنبي الشعري الدولي تأسس بمبادرة من المركز الثقافي العربي السويسري في زيورخ. وبرز كفعالية عربية دولية هامة منذ عام 1999 واستمر دون توقف على الرغم من توقف فعاليات عربية كبرى في أوروبا كربيع الشعراء الذي كان يقيمه معهد العالمي العربي في باريس، وقد شارك بمهرجان المتنبي العالمي حتى الآن مئات المثقفين من مختلف دول العالم بينهم أسماء كبيرة في المشهد الثقافي العالمي مثل: أدونيس ومظفر النواب وسميح القاسم وأحمد عبد المعطي حجازي وعفيفي مطر والفيتوري وأحمد الشهاوي وحسن نجمي والشعراء السويدي ترانز ترانتومر والفرنسي آلان جفوا والروسي إجنادي إيجي والمغربي محمد بنيس والسويسري ألبرتو نيسي والعراقيان محمد سعيد الصكار وفوزي كريم، وأدولف موشك اشهر الأدباء السويسريين الأحياء وغيرهم، وقد عدت دائرة اليونسكو في سويسرا مهرجان المتنبي الشعري العالمي من أهم فعاليات حوار الحضارات للأعوام 2006، 2007، 2008.