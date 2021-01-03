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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

537 إصابة بكورونا في عُمان

الأحد 03/يناير/2021 - 05:39 م
كورونا في عُمان
كورونا في عُمان
وكالات
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أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، عن تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الكلّي إلى 129404 إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة قولها، إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغت 122266 حالة، والوفيات 1501.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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