537 إصابة بكورونا في عُمان

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، عن تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الكلّي إلى 129404 إصابات.ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة قولها، إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغت 122266 حالة، والوفيات 1501.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.