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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

الأحد 03/يناير/2021 - 05:22 م
ميرفت أمين
ميرفت أمين
وائل توفيق
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وقعت الفنانة ميرفت أمين في حكاية حب، لم ترض عنها والدتها، التي رفضت الأمر برمته من البداية، حتى أن هذا الرفض وصل إلى بقية أفراد العائلة.

وحسبما نشرت مجلة "الشبكة"، قالت والدة الفنانة ميرفت أمين "لماذا ترتبطي بهذا الشاب، ومصر بها العديد من الشبان الأثرياء والمشاهير والنجوم، وكلهم يتمنون أن ترضي وتوافقي عليهم؟".

وكان الشاب الذي اعترضت عليه والدة الفنانة ميرفت أمين، هو الفنان السوري موفق بهجت، الذي اضطر للسفر إلى بيروت للعمل في ملهى فريد الأطرش، إثر زواجه من ميرفت أمين، وألقى القبض عليه في بيروت بتهمة الاتجار في المخدرات.

وأبدت الفنانة ميرفت أمين ندمها على أنها لم توافق على تحذيرات والدتها، ولم ترضخ لرفضها، كما تمنت أنها لو لم تشارك في فيلم "السلم الخلفي" الذي تسبب في تلك العلاقة العاطفية مع الفنان السوري موفق بهجت.

يذكر أن فيلم "السلم الخلفي"، يدور حول السلم الخلفي للعمارة التي يمتلكها "عمر" وبعض السكان، وابنه "سامي" طالب فاشل بالثانوية العامة يستخدم السلم لعودته متأخرًا، وتستخدم السلم فرقة موسيقية تشغل إحدى الشقق ويتجنبون مقابلة البواب الذي يطالبهم بالأجرة، وتتردد عليهم الشغالة "نوسة" عن طريق السلم الخلفي فهي تهوى الرقص والغناء ثم تنضم إلى الفرقة.

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