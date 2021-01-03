179 وفاة و6877 إصابة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 179 وفاة جديدة و6877 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 22734 وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 765350 إصابة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 631937 حالة شفاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.