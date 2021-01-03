«سئمنا البحث عن عدالة».. الأتراك يطالبون وزير داخليتهم بالتنحي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا، اليوم الأحد، على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد قوله «سئمنا من محاكم مواقع التواصل الاجتماعي»، إثر انتقادهم الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنيًا للاغتصاب في مدينة ملاطيا.وانهالت الردود من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على سليمان صويلو، وقال أحد الأتراك: «ونحن سئمنا من البحث عن العدالة التي دمرتها»، وعلق آخر «فلتقم بعملك ولا تستفز البشر، وإن كنت سئمت، فلتتنحى جانبًا»، كما أفاد آخر بأن هذه الردود تكون عندما لا يقوم المسؤولون بعملهم، وفقا لموقع تركيا الآن.وكان شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنية للاغتصاب من أشخاص مجهولين الهوية في مدينة ملاطيا بالأمس، وفي ضوء ذلك طالب عدد كبير منهم بالإفصاح عن هوية الجناة ومكافحة اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيًا، بعد أن تصدر هاشتاج «من اغتصب أمينة؟» موقع تويتر.وفي ضوء ذلك، هاجم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال «لقد سئمنا من أولئك الذين يحولون كل قضية إلى أزمة سياسية، سئمنا من محاكم مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ملاطيا سيصدر بيانًا حول الحادث قريبًا».