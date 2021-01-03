رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سئمنا البحث عن عدالة».. الأتراك يطالبون وزير داخليتهم بالتنحي

الأحد 03/يناير/2021 - 05:40 م
سليمان صويلو
سليمان صويلو
آية حسني
طباعة
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا، اليوم الأحد، على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بعد قوله «سئمنا من محاكم مواقع التواصل الاجتماعي»، إثر انتقادهم الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنيًا للاغتصاب في مدينة ملاطيا.

وانهالت الردود من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على سليمان صويلو، وقال أحد الأتراك: «ونحن سئمنا من البحث عن العدالة التي دمرتها»، وعلق آخر «فلتقم بعملك ولا تستفز البشر، وإن كنت سئمت، فلتتنحى جانبًا»، كما أفاد آخر بأن هذه الردود تكون عندما لا يقوم المسؤولون بعملهم، وفقا لموقع تركيا الآن.

وكان شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنية للاغتصاب من أشخاص مجهولين الهوية في مدينة ملاطيا بالأمس، وفي ضوء ذلك طالب عدد كبير منهم بالإفصاح عن هوية الجناة ومكافحة اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيًا، بعد أن تصدر هاشتاج «من اغتصب أمينة؟» موقع تويتر.

وفي ضوء ذلك، هاجم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال «لقد سئمنا من أولئك الذين يحولون كل قضية إلى أزمة سياسية، سئمنا من محاكم مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ملاطيا سيصدر بيانًا حول الحادث قريبًا».


موضوعات متعلقة

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

بإشارة واحدة.. «الأمير النائم» يتصدر جوجل

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية