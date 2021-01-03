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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

في عيد ميلادها.. تصريحات مثيرة للجدل لـ إلهام شاهين

الأحد 03/يناير/2021 - 08:22 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
نوران إمام
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يصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد واحدة من أكثر النجوم تأثيرًا في تاريخ السينما المصرية وأكثر النجوم إثارة للجدل بأعمالها، هي الفنانة إلهام شاهين والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ61.. وترصد "الدستور" في السطور التالية تصريحات مثيرة للجدل لإلهام شاهين.

-أنا أجرأ واحدة في مصر
كان تعليقها على استقبال الرئيس الروسي لها بجملة "أنا أجرأ واحدة في مصر"، فكشفت الفنانة إلهام شاهين في برنامج "شيخ الحارة" عن ملابسات استقبال الرئيس الروسي له قائلة "لما رئيس المهرجان استقبلتني في المطار قولتلها ليه تعبت نفسك؟ كان ممكن أي حد، فقالت لي الرئيس هيقابلك بكرة، وأنا مش في دماغي إنه الرئيس".

وأضافت قائلة: "اتفاجأت باحتفاء شديد في المهرجان، وطلعت لترابيزة عشاء وجدت الرئيس ومفتي روسيا". وعن سر الاستقبال، قالت إلهام: "عشان أنا أجرأ واحدة في مصر، أنا أجرأ واحدة من فنانات مصر، كان تكريم لموقفي الداعم لبلدي، لأنه لا يوجد موقف شخصي بيني وبين أحد، وإنما الموقف كان للبلد".

- كنت سبب انفصال والدي
كشفت الفنانة إلهام عن سر كبير في حياتها الأسرية خلال لقائها مع إيناس الدغيدي في برنامج الجريئة، حيث اعترفت أنها كانت سبب انفصال والديها منذ فترة طويلة مع دخولها للفن في سن السابعة عشر من عمرها، حيث كان والدها يرفض بشدة دخولها لعالم الفن، بينما كانت والدتها تؤيد ذلك بشدة، وهو ما جعل والدها يترك المنزل ووالدتها فور علمه بتوقيعها لأول عمل فني وتزوج من أخرى وانقطع اتصاله بهم حتى وفاته، وقال: "لم أغضب لرحيله أو زواجه بل قلت الحمد لله هشتغل في الفن وأعمل اللي أنا عاوزاه..".

-جرأة إلهام شاهين
كشفت إلهام شاهين عن علاقتها بالرجال حيث قالت: "أنا بطلت كسوف من زمان ولو عجبني راجل بقوله على طول وأنا أحب الرجال بعقلي أولا وبعدين بقلبي ومحبش أصرف على الرجالة وأنا لم أندم على سلوكي مع الرجال، فأنا مفترية لو محترمنيش الرجل".

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