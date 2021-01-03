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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مغاغة: لدينا مخزون من الأكسجين بالمستشفى العام

الأحد 03/يناير/2021 - 05:14 م
رئيس مغاغة
رئيس مغاغة
المنيا ـ على حسين
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أكد رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، توافر مخزون كاف لأسطوانات الأكسجين بمستشفى مغاغة العام وتوافر اشتراطات الرعاية الواجبة للحالات الحرجة واتباع إجراءات العزل والتباعد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة للمستشفي العام يرافقه الدكتور البهي مدير الإدارة الصحية لمدينة مغاغة والدكتور جابر سمعان مدير مستشفى مغاغة العام بزيارة لتفقد الوضع العام بالمستشفى ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات العاجلة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المركز على ضرورة توفر نوبتجيات مستمرة بكامل الأطقم الطبية المؤهلة لاستقبال الحالات المختلفة لاسيما ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ المستجد وجاهزية غرف الرعاية لاستقبال حالات التنفس بها.

وأثنى رئيس المركز على الجهد المبذول من قبل الأطباء والأطقم الطبية كونهم حائط الصد الأول الذي يواجه مستجدات الوضع وتطورات الفيروس بشجاعة يثنون عليها، مؤكدا على التنسيق المستمر مع كافة الجهات المسئولة لضمان توفير اساسيات الرعاية الطبية للحالات التي قد ترد للمستشفى.

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