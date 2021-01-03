دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام سيارتين مرسيدس مجهزتين برافعة خطافية "هوك ليفت" كمحطات وسيطة متحركة، دعمًا من قبل وزارتي التنمية المحلية والبيئة للبنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظة بخطة العام المالي الحالي ٢٠٢١٢٠٢٠.وأوضحت أن السيارتين تعدان بمثابة دعمًا جديدًا من الوزارتين، حيث كانت المحافظة قد تسلمت مسبقًا سيارتين سعة ٥٢ متر مكعب لاستخدامهما كمقالب وسيطة متحركة ولودر مفصلى ٣ متر وآخر سعة ٣ متر مكعب وذلك بخطة العام المالى ٢٠٢٠٢٠١٩، مؤكدة أن تلك المعدات ستساهم وبشكل كبير فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، إذ نوهت إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن خطة وزارتى التنمية المحلية والبيئة على تحقيق محاور الإستراتيجية الخاصة بتلك المنظومة بالمحافظات.