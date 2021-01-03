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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

الأحد 03/يناير/2021 - 05:10 م
ناهد شريف
ناهد شريف
وائل توفيق
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قبل أن تشتهر ناهد شريف، وتلتحق بالوسط الفني للعمل في السينما، وقعت في أزمة كبيرة جراء تورطها في قصة حب مع أحد الأثرياء، دفعتها للانتحار.

وقت أن كانت الفنانة ناهد شريف تعيش في منطقة الزمالك، رفقة شقيقتها وفي أحد الأيام ظهرت الفنانة ناهد شريف أمام تلك العمارة، رفقة شاب ودخلا المصعد، ثم عادت ناهد مرة أخرى إلى حارس العمارة، وطلبت منه أن يشتري لها زجاجة مياه غازية، لكنها سرعان ما عادت إليه مرة أخرى إثر خروج الشاب الذي حضر معها من العمارة، حسبما نشرت مجلة "الشبكة".

وطلبت الفنانة ناهد شريف في المرة الثانية من حارس العقار أن يشتري لها أنبوبة إسبرو، وفور أن أمسكت بالزجاجة ابتلعت الحبوب كاملة، وسقطت على الأرض في حالة إغماء.

جاءت شقيقة ناهد شريف ولم تفلح في دخول الشقة، إلا بعد أن قررت كسر الباب وبعد مرور الوقت، اتضح أن الشاب الذي جاء معه الفنانة ناهد شريف هو أحد أثرياء الفيوم وكان يتردد على شقتها باعتباره خطيبها، وعند سؤاله من قبل المقربين منها عن سبب محاولتها الانتحار أجاب بالنفي، واكتفى بقوله إنها تناولت بعض الحلويات الفاسدة.

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