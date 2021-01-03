14 يناير.. انطلاق أولى حلقات «مش حسبة برمة» مع محمد الباز

تنطلق أولى حلقات برنامج "مش حسبة برمة" مع محمد الباز على راديو نغم FM، يوم الخميس 14 يناير الجاري.ويذاع البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.وكانت شبكة «راديو النيل» التي تضم 4 محطات إذاعية هي «ميجا fm، نغم fm، شعبي fm، راديو هيتس»، قد تعاقدت مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، لتقديم برنامج إذاعي.وعقد طارق أبوالسعود، رئيس شبكة «راديو النيل»، منذ أيام، جلسة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، من أجل الاتفاق على تقديم البرنامج على إحدى المحطات الإذاعية لمجموعة إذاعات شبكة «راديو النيل»، لاتساع دائرة النقاش مع جمهوره، وعرض الآراء ووجهات النظر والحديث عن القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المصري.وسبق للدكتور محمد الباز تقديم برنامج «قول معايا» على راديو «9090».