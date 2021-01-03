السنغال تحذر الأحزاب من تلقى تبرعات خارجية

حذر وزير الداخلية السنغالى أنطوان فيليكس جوم، الأحد، الأحزاب السياسية من تلقى تبرعات خارجية أو من الأجانب المقيمين في السنغال.وشدد المسئول السنغالى- في بيان اليوم- على أن أى حزب سياسى يتلقى مساهمات أو تبرعات من الخارج أو من الأجانب المقيمين فى السنغال سيكون عرضة للحل، وفقا للبند الثانى من المادة الرابعة للقانون رقم 81-17 لسنة 1981 المتعلق بالأحزاب السياسية.وأشار البيان فى هذا الصدد إلى حملة التبرعات التى أطلقها حزب باستيف عبر وسائل التواصل الأجتماعى لجمع تبرعات محلية ودولية لتمويل أنشطتها السياسية.ونوه وزير الداخلية السنغالى إلى أنه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 17-81 لسنة 1981 لا يحق للأحزاب السياسية الأستفادة من موارد أخرى غير مساهمات وتبرعات أعضائها والمتضامنين معها.