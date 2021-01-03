محافظ الأقصر يلتقي وفدًا ممثلًا لمؤسسة خيرية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، وفدا مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات خلال زيارتهم للاقصر وعلى رأسهم رئيس مجلس أمناء المؤسسة نجلاء عبد الحميد جودة السحار وتضمن الوفد أيمان رشوان عضو مجلس الإدارة والعقيد محمد ريتون المدير التنفيذى وسامح شكر الله عزيز منسق المحافظات وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر.ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بتوزيع 240 كرتونة مواد غذائية وكمامات وكحول للأهالى بمدن إسنا والأقصر بالتعاون مع جمعية رعاية المرضى وجمعية الأنبا كاراس بالأقصر، كما يتم بحث سبل دعم وتنمية المرأة بالمحافظة من خلال دعم المشروعات المقدمة لهن.وأوضحت نجلاء عبد الحميد جودة السحار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات، إن هدف المؤسسة العمل على العطاء والبذل من أجل إسعاد الآخرين، والعمل على تحقيق أحلام البسطاء، حيث أن العطاء نعمة تعنى إنكار الذات والتجرد من الأنانية فيصبح المال بالنسبة لك وسيلة لإسعاد الآخر.وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الدور المجتمعى الفعال الذى تقدمه مؤسسة مكسيم الخيرية للتنمية والخدمات في التنمية على مستوى الجوانب العمرانية والطبية والتعليمية والمجتمعية.