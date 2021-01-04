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لايف ستايل

ولادك يا مصر.. رحاب جمعة هدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:14 ص
رحاب جمعة
رحاب جمعة
سلمى بدر
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لم تتوقف مصر عن إبهار العالم بلاعبيها في مختلف الألعاب الرياضية، نموذج رياضي جديد يحتذى به في لعبة كرة اليد، في قصة مشابهة لرحلة محمد صلاح انطلقت اللاعبة رحاب جمعة من محافظة أسوان، لتسطر اسم مصر في سجلات لعبة كرة اليد.

- أصغر لاعبة محترفة:
رحاب جمعة هى أصغر محترفة في تاريخ كرة اليد المصرية فهى من مواليد 1993، حلم حياتها أن تصبح من أفضل لاعبات كرة اليد في العالم، فهى اللعبة الشعبية الثانية في مصر.

- بداياتها:
 بداية رحلتها كانت مع حضور كابتن رفاعي عاطف أحد مدربي كرة اليد إلى مدرستها لاختيار أطفال لتكوين فريق جديد بنادي ناصر، ورفض في البداية ضمها بسبب قصر قامتها، لكنه سرعان ما وافق بعد إلحاح من معلمتها.

على الرغم من كونها صعيدية إلاّ أن والدتها وافقت على اصطحابها للتدريب سرًا دون معرفة والدها خوفا من رد فعله، وبعد ذلك تم تجميد النشاط بنادي ناصر ورحلت لمركز شباب الساحل كانت مميزة للغاية والجميع كان يشيد بها.

ساعدها الكابتن محمد عبدالله الذي طلب ضمها للنادي الأهلي وبعد سنوات خلال تصفح والدها مجلة النادي علم بالصدفة أنها لاعبة بالقعة الحمراء، وتوقعت ثورة كبيرة من والدها، لكن رد فعله كان هادئًا بل ووجدته يشجعها على مواصلة اللعب".

- بدايتها في نادي القرن
بداية رحاب في الأهلي كانت أثناء الاختبارات التي استطاعت من خلالها أن تقنع مدرب فريق الناشئات وقتها كابتن خالد موافي، والتحقت بمنتخب الناشئات ببطولة أفريقيا منذ 5 سنوات، ثم مع المنتخب الأول ببطولة أفريقيا بالمغرب، ومن هنا ظهر أول عرض أحتراف بنادي قسنطينة الجزائري إلا أن الأهلي رفض حينها بشرط تحقيق ٣ بطولات محلية.

تم إيقافها من قبل الأهلي، لإصرارها على الاحتراف حتى تدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة وقتها وأنهى الأمر بالموافقة على احترافها بنادي حوا سعيدة الجزائري وبعد سنتين بالدوري الجزائري تغيرت وجهتها وطموحها بدأ يكبر.

- احترافها في أوروبا
أرسل أخيها سيرتها الذاتية لنادي فينيسيل الدنماركي وبعدها بخمس أيام وافقوا على انضمامها للفريق، أثبت جدارتها ثم تمت إعارتها لنادي بونسلو الدنماركي وتمكنت من الحصول على لقب اللاعبة الأعلي تهديفًا في العديد من المباريات.

ساعدها الاحتراف في الدنمارك في أمور كثيرة وحصلت على دبلومة من أكبر أكاديمية هناك متخصصة بالرياضة انيهو نورجيلاند، ولم تدفع أي أموال لأنها مخصصة للموهوبين، لكن بعدها اكتشفت فصلها من كلية حقوق بجامعة القاهرة، وقررت استكمال التعليم في الخارج وبعدها قرر نادي ACH الفرنسي ضمها وتمكنت من تحقيق شعبية كبيرة وجمهور، وحققت خلال موسم واحد مركز ثاني هدافة على مستوي البطولة الفرنسية لكرة اليد وهو أول موسم تشارك فيه بالدوري الفرنسي.

- زواجها
كانت الصدفة سببًا في أن تجمعهما سويًا، بعدما قرر زوجها إقامة عزومة عشاء لفريق كرة الطائرة في فرنسا الذي احترفت فيه، ليجد فيها الزوجة التي تمنى الارتباط بها من احترامها لدينها وأنها كانت محافظة على نفسها وهى تعيش بفردها في فرنسا وطلب منها مقابلة أهلها في مصر ووافقت وشعورها بتقارب العادات والتقاليد التي يتمسك بها زوجها كانت سببًا في موافقتها على الزواج منه.

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