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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعلن طريقة الحصول على أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

الأحد 03/يناير/2021 - 05:04 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لاستلام طلبات ذوي الإعاقة للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بهدف الحصر الإلكتروني لتكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموغرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، إما من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الخط الساخن "١٥٠" للإجابة على الأسئلة والاستفسارات ولمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، والذى تم إطلاقه وفقا للتوجيهات الرئاسية يستهدف من لديه بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي او غيرها.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه السيد الرئيس بدعم فئات غير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.

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