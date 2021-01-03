كيف زادت الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا؟

عصفت الموجة الأولى من فيروس كورونا باقتصاد العالم، كنتيجة طبيعية لحالة الإغلاق العام التي لجأت إليها الدول من أجل تقويض الجائحة ومنع انتشار العدوى.وأثر ذلك على الاستثمارات وحركات التصدير والاستيقاظ كافة، بيد أن الصادرات الزراعية كانت أحد النجاحات التي حققتها الحكومة خلال الموجه الأولى من فيروس كورونا بالرغم من حالة الإغلاق التي لجأت إليها.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلن بالأمس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.وأشاد القصير بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير، إذ شهد عام كورونا فتح 11 سوقًا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وتدل الأرقام الرسمية وآراء الخبراء على أن مصر بالفعل استطاعت عبور أزمة فيروس كورونا بزيادة في الصادرات الزراعية خلال الموجه الأولى، ما يدل على جودة المنتجات الزراعية بالرغم من حالة الارتباك تلك التي تغزو العالم.ووفق لبيانات وزارة الزراعية فإن حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية زاد منذ يناير 2020 حتى أكتوبر الماضي من نفس العام لأكثر من 4.4 مليون طن وهي تعد من نجاحات وزارة الزراعة في تلك الفترة الصعبة.وكان من أهم الصادرات الزراعية التي تصدرت الأكثر تصديرًا خلال الموجه الأولى الموالح، البطاطس، البصل، عنب، الرمّان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، والباذنجان، بحسب وزارة الزراعة.وبحسب مركز التجارة الدولي (وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة)، انعكس ذلك الأمر بطبيعة الحال على العائد المالي لمصر من زيادة المحاصيل والصادرات الزراعية، حيث بلغت 660 مليون دولار خلال عام 2020.وتصدر البرتقال أعلى عائدات لمصر خلال العام الحالي حيث جاء في المركز الأول بموجب 1.8 مليون طن فى 2019 قبل أسبانيا مباشرة، وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و398 ألفا 232 طنا، إضافة إلى تصدير 678 ألفا 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.بينما تم تصدير 353 ألفا و1 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و781 طنا في حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 66 ألفا و784 طنًا، ويتم التصدير طبقًا لجميع الاشتراطات الحجرية والدولية وجارى الشحن والتصدير.بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 34 الفا و926 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 34 ألفا و154 طنا، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 20 ألفا و761 طنا.حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 ألفا و31 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 5850 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 3443 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 2886 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 1312 طنا.ويؤكد جمال صيام الخبير الزراعي، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة في القطاع الزراعي بالرغم من حالة الغلق العام التي فرضت عليها من إغلاق الموانىء والمطارات بسبب فيروس كوورتاغ، مشيرًا أن ارتفاع الصادرات يدل على جودة المنتجات الزراعية المصرية والاشراف الجيد على الزراعة والإنتاج والتعبئة وهي مراحل مهمة.وأوضح لـ"الدستور" أن مصر تحافظ على المواصفات العالمية من أجل الاستمرار في سوق الصادرات الزراعية بنفس الكفاءة، إلى جانب فتح العديد من أسواق التصدير العالمية والتي من المتوقع أن تزيد الصادرات خلال العام الحالي أيضًاوأشار إلى أن هناك عدة قرارات اقتصادية هامة اتخذتها مصر منذ سنوات ساهمت في ارتفاع الصادرات الزراعية رغم الأزمة الحالية، منها قرار تعويم الجنيه والذي جعل المنتجات المصري تمتلك ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.يذكر أنه خلال النصف الأول من العام 2020 استطاعت مصر تصدير حوالي 3 ملايين و470 ألف طن وغزت المنتجات الزراعية أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم بحوالي 305 سلع زراعية.