برلين: إقامة نصب تذكاري عن الجرائم خلال الحرب العالمية الثانية

أعلنت وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا أنه من المقرر أن يكون هناك في ألمانيا نصب تذكاري وتعليمي عن حرب الإبادة الألمانية وجرائم الاحتلال خلال الحرب العالمية الثانية.وقالت الوزيرة الألمانية مونيكا جروترس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الحرب العالمية الثانية والجرائم بالاسم الألماني تصيغ أوروبا حتى اليوم".وأكدت أنه لهذا السبب يكون من المهم للغاية "أن نقوم بتقييم تاريخ الاحتلال الألماني على نحو أكثر دقة ونوثقه وننقله إلى جمهور واسع النطاق"، لافتة إلى أنه تم حاليا اتخاذ أولى الخطوات لتنفيذ هذا المشروع الذي يتمتع بأهمية كبيرة على مستوى سياسة التذكر.ولم يتحدد حتى الآن موقع النصب. وعرضت جروترس جدولا زمنيا وخطة عمل.وتحت قيادة متحف التاريخ الألماني ببرلين، من المقرر حتى نهاية 2021 تشكيل مبدأ للمعارض الدائمة والمؤقتة (الخاصة بالنصب).