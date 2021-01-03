فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

عاش الفنان زكي رستم آخر فترات حياته وحيدًا، إلا من صديقين فقط، هما الفنانان سليمان نجيب وعبد الوارث عسر، وقضى هذه الفترة بشقته في عمارة يعقوبيان بوسط البلد بالقاهرة، يستقر معه خادمه، وكلبه الذي يؤنسه لحظات خروجه إلى الشارع.أصيب زكي رستم في هذه الفترة بضعف شديد في السمع، وكان يرى أنه قد يتغلب على هذه الأزمة من خلال فطنته في قراءة الكلمات من على شفاه الفنانين الذين يؤدون الأدوار أمامه، لكن لم يستطع تحقيق ذلك، فقد وقع في أزمة نسيان للعديد من الكلمات والحوارات من السيناريو، خاصة أنه كان يرفض الاستعانة بسماعة الأذن التي قد تحسن من أزمة السمع.وفي إحدى المرات، تعرض زكي رستم لأزمة دفعته للبكاء، عندما حاول أحد المخرجين في فيلم سينمائي توجيه التعليمات له، لكنه لم يسمعها، وهو ما أحزنه حزنًا شديدًا، وبكى وقتها في ردهات الاستديو.على إثر هذه اللحظات الصعبة والقاسية في حياة الفنان زكي رستم، اتخذ قراره باعتزال السينما 1968، وفضّل قضاء معظم وقته وحيدًا بعيدًا عن الناس، إلى أن وافته المنية في مستشفى دار الشفاء فبراير 1972.