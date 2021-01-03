حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها مشددًا على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس وبكل حزم وحسم.وشهد مركز ومدينة صدفا حملات تفتيش مرورية، على المواقف العامة ومحطة السكة الحديد والبنوك وتفقد الإدارة التعليمية وعدد من الشوارع ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة؛ لتطبيق سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين.وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات فضلًا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشأت الحكومية والخاصة والمواقف والتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشأت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.