رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 04:57 م
حملات تفتيش بمراكز
حملات تفتيش بمراكز أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرًا الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها مشددًا على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس وبكل حزم وحسم. 

وشهد مركز ومدينة صدفا حملات تفتيش مرورية، على المواقف العامة ومحطة السكة الحديد والبنوك وتفقد الإدارة التعليمية وعدد من الشوارع ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة؛ لتطبيق سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات فضلًا عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشأت الحكومية والخاصة والمواقف والتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشأت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة لذلك. 

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي