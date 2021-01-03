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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 نصائح للسائقين لقيادة آمنة وقت الشبورة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:51 م
قيادة آمنة
قيادة آمنة
نوران إمام
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بالتزامن مع موجة الطقس السيء والشبورة المائية الكثيفة التي ضربت البلاد ما صعّب السير على الطرق السريعة ودفع غرف عمليات إدارات المرور المختلفة لرفع حالة الطوارئ ومراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور تقدم "الدستور" 10 نصائح للقيادة الآمنة على الطرق؛ للحد من الحوادث التي تقع بسبب انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة

١- على السائق مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارا وذلك لمراعاة وتفادى حدوث حوادث
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك وذلك لمراعاة أي توقف أو عطل قد ينتج عنه حدوث حادث.
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى والتي تساعدك في رؤية الطريق بشكل أكثر وضوحًا.
٥- ولتفادي الشبورة المائية يجب مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة وذلك للتركيز على العلامات الإرشادية والطريق من حولك.
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة ومراعاة الهدوء من حولك لتساعدك على التركيز.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
10- عند وجود أعطال أو -لا قدر الله- حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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