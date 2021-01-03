لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

قام المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، بجولات ميدانية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة.وقام «الطيبي» ببعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز القوصية يرافقه هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز القوصية وضم في عضويتها المتخصصين من كل الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك، مؤكدًا على تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.