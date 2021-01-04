آخرهن سيدة مصابة بداء الفيل.. كيف انتصر السيسي للمرأة المصرية؟

الحاجة زينب



الحاجة كريمة



سيدات الأسمرات



السيسي يواجه التحرش



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج السيدة عزيزة، ربة منزل والتي تعاني من داء الفيل بعد أن وصل وزنها إلى 300 كيلو وانتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليستجيب الرئيس سريعًا ويكلف مسؤولي وزارة الصحة بعلاج عزيزة، ليتمّ نقلها إلى مستشفى سرس الليان لتقييم حالتها وإجراء التدخل العلاجي اللازم.«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز الحالات الإنسانية التي وقف فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب المرأة المصرية فيما مرت به من مواقف، ودوره في تشجيعها وشكرها على موقفها تجاه وطنها:الحاجة زينب كانت أبرز من قابلهن الرئيس وعرفها المصريون بعد تبرعها بقرط ذهبي لصندوق تحيا مصر وهو كل ما تملكه بعد أن سمعت الرئيس فى كلمة للشعب يؤكد أنه تبرع بنصف راتبه وميراثه من والده للصندوق.التقى الرئيس بالسيدة ليشكرها على مبادرتها الطيبة وحبها لمصر، وسألها فى نهاية اللقاء: «إنت حجيتي يا حاجة زينب؟» لترد عليه: «لا يا حضرة الرئيس»، ليقوم الرئيس بدعوتها للحج على نفقته الخاصة.كانت مناشدتها للرئيس السيسي سببًا في تحويل وتغير مسار قريتها، حيث ناشدت الرئيس ببناء بيت لأطفالها الستة يسترهم من الشتاء البارد، حيث أوضحت الصور أنها تعيش داخل منزل غير آدمي سقفه من الكرتون، ليستجيب الرئيس لندائها ويضع القرية ضمن القرى الأكثر فقرًا وتدخل ضمن مبادرة تطوير العشوائيات.التقى الرئيس السيسي أثناء جولته بحي الأسمرات بعدد من المواطنين من سكان الحي وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية ومعرفة طلباتهم لتلبية طلبهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تبادل الرئيس معهم الحديث وبادرت إحدى السيدات بعزومة الرئيس ليجيب عليها: "أنا ليا الشرف".كانت من أولى الزيارات التي قام بها الرئيس السيسي فور توليه مقاليد الأمور، هى التوجه إلى ضحية التحرش الجماعي في ميدان التحرير التي تمت الواقعه أثناء احتفال الشعب بفوز الرئيس في الانتخابات، حيث توجه لها الرئيس مصطحبًا لها باقة ورد وقدم له اعتذاره: "حقك علينا"، موجهًا وزير الداخلية بالقضاء على تلك الظاهرة في أسرع وقت، وأكد أنه لن يسمح بوقوع مثل تلك الواقعة مرة أخرى.