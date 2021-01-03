رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

الأحد 03/يناير/2021 - 04:48 م
نجيب الريحاني
نجيب الريحاني
وائل توفيق
طباعة
كان للنادي الأهلي دور كبير في اتجاه الفنان الكوميدي نجيب الريحاني إلى الفن من خلال بعض الحفلات الغنائية والمسرحية التي ينظمها للفنانين.

وكان الأهلي ينظم حفلات ساهرة 1916 بعنوان "سموكنج كونسرت" يجتمع فيها الفنانين وأعضاء التمثيل بالنادي مقطوعات كوميدية وتراجيدية وموسيقية، وحققت هذه الحفلات نجاحًا كبيرًا وجماهيريًا في المجتمع المصري، آنذاك حسبما نشرت مجلة "صباح الخير".

في ذلك الوقت، حضر الفنان نجيب الريحاني حفلة من الحفلات عندما كان موظفا في بنك "كريدي ليونيه"، وقرر الاستقالة من عمله وتأسيس فرقته المسرحية.

والتقى الريحاني بالكاتب بديع خيري، ودشنوا مجموعة من الهواة بعنوان "نادي التمثيل المصري" وكانت مسرحيتهم الأولى بعنوان "أما حتة ورطة"، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لأن قصتها ارتبطت بالمجتمع المصري، عكس المسرحيات التي كانت تعرض آنذاك، ومعظمها تُرجم من خلال المسرحيات العالمية.

وسعى الفنان الراحل نجيب الريحاني في تحسين قدراته وقدرات فرقته المالية بالسفر للدول العربية من أجل إقامة عروض مسرحياته هناك، وأشار في مذكراته الصادرة عن "دار الهلال" عام 2017، إلى أنه لتحقيق ذلك سافر إلى المغرب العربي، لتقديم عروض مسرحية.

كانت ستلتقي الفرقة في "مارسيليا" بفرنسا لمقابلة الفنانة بديعة مصابنى التي عادت إلى فرقته، والتي تواجدت في فرنسا من أجل أعمال سينمائية خاصة بها، لترافقهم في رحلتهم.

سافر "الريحاني" إلى مارسيليا بمفرده عبر باخرة فرنسية، وبقية فرقته المكونة من 40 فرد تم ترتيب لهم باخرة أخرى متوسطة للتوفير، بدأت رحلتها من محافظ الإسكندرية ثم بورسعيد ثم لبيروت ثم تنتقل إلى أثينا وإلى مارسيليا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج «مروة» مريضة «السمنة المفرطة وداء الفيل»

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي