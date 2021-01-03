حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

كان للنادي الأهلي دور كبير في اتجاه الفنان الكوميدي نجيب الريحاني إلى الفن من خلال بعض الحفلات الغنائية والمسرحية التي ينظمها للفنانين.وكان الأهلي ينظم حفلات ساهرة 1916 بعنوان "سموكنج كونسرت" يجتمع فيها الفنانين وأعضاء التمثيل بالنادي مقطوعات كوميدية وتراجيدية وموسيقية، وحققت هذه الحفلات نجاحًا كبيرًا وجماهيريًا في المجتمع المصري، آنذاك حسبما نشرت مجلة "صباح الخير".في ذلك الوقت، حضر الفنان نجيب الريحاني حفلة من الحفلات عندما كان موظفا في بنك "كريدي ليونيه"، وقرر الاستقالة من عمله وتأسيس فرقته المسرحية.والتقى الريحاني بالكاتب بديع خيري، ودشنوا مجموعة من الهواة بعنوان "نادي التمثيل المصري" وكانت مسرحيتهم الأولى بعنوان "أما حتة ورطة"، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لأن قصتها ارتبطت بالمجتمع المصري، عكس المسرحيات التي كانت تعرض آنذاك، ومعظمها تُرجم من خلال المسرحيات العالمية.وسعى الفنان الراحل نجيب الريحاني في تحسين قدراته وقدرات فرقته المالية بالسفر للدول العربية من أجل إقامة عروض مسرحياته هناك، وأشار في مذكراته الصادرة عن "دار الهلال" عام 2017، إلى أنه لتحقيق ذلك سافر إلى المغرب العربي، لتقديم عروض مسرحية.كانت ستلتقي الفرقة في "مارسيليا" بفرنسا لمقابلة الفنانة بديعة مصابنى التي عادت إلى فرقته، والتي تواجدت في فرنسا من أجل أعمال سينمائية خاصة بها، لترافقهم في رحلتهم.سافر "الريحاني" إلى مارسيليا بمفرده عبر باخرة فرنسية، وبقية فرقته المكونة من 40 فرد تم ترتيب لهم باخرة أخرى متوسطة للتوفير، بدأت رحلتها من محافظ الإسكندرية ثم بورسعيد ثم لبيروت ثم تنتقل إلى أثينا وإلى مارسيليا.