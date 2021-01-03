بدء تفعيل الأنشطة الموازية عن بُعد وعقد ندوات وورش عمل بجامعة القناة

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها اعتبارًا من أمس السبت، وفى إطار الحرص على استكمال ماحققته الجامعة من نجاحات فى قطاع شئون التعليم والطلاب بصفة عامة والأنشطة الطلابية بصفة خاصة، فقد قررت إدارة الجامعة عمل خطة مبدئية للأنشطة الموازية (أونلاين) بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الحكومة والجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (Covid 19).كما تقرر تشكيل فريق إدارة الأزمات بأتحاد الطلاب على مستوى الجامعة لسهولة التواصل بين الطلاب وإدارة الجامعة فيما يتعلق باستفسارات الطلاب وكيفية إدارة النشاط الطلابى خلال تلك الفترة على أن تضم اللجنة كلا من رئيس الإتحاد ونائبه.ومن جانبه ثمن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدور البارز لمنسقى الأنشطة الطلابية على مستوى الكليات فى التفاعل، مشيرا إلى أنه على كل منسق التواصل مع اتحاد طلاب الكلية للوقوف على الأنشطة الطلابية المزمع إقامتها عن بعد على مستوى الكليات على أن تقدم لمنسق عام الأنشطة الطلابية فى موعد أقصاه الثلاثاء 15 يناير الجارى لإدراجها بخطة الجامعة.كما وجه الدكتور محمد شقيدف بضرورة استثمار الوقت والعمل على تنظيم برامج تدريبية للجهاز الإدارى برعاية الشباب مع استحداث أنشطة جديدة للطلاب تعمل على تلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم وفقا للإجراءات الاحترازية.وأعلن "شقيدف"، بدء تفعيل الأنشطة الموازية عن بعد من خلال إقامة ندوات ورش عمل باستخدام أحد منصات التواصل عن بعد وفقا للجدول التالى بعد غد الثلاثاء، ورشة عمل تستهدف منسقى الأنشطة الطلابية بعنوان الأنشطة الطلابية من القيادة إلى الريادة والخميس 7 يناير لمديرى رعاية الشباب المركزية حول السلوكيات الإدارية وفقا للإجراءات الاحترازية، أما الأحد ١٠ يناير فتعقد ورشة عمل لمكتب التنفيذية لاتحاد الطلاب بعنوان الاتحادات الطلابية بين بنود اللائحة واشتراطات الجائحة.كما سيعقد المؤتمر العام لاتحاد الطلاب يوم الثلاثاء 12 يناير تحت عنوان تفعيل الأنشطة الطلابية (غايات وتحديات)، كما ستعقد الجمعية العمومية لاتحاد الطلاب يوم الخميس 14 يناير لعرض الأنشطة الطلابية بين الممارسة والمنافسة.