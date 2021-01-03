جامعة أسوان: تطبيق التناوب بين العاملين بنسبة 50%

أصدر الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة "قسم التعليم" الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠% بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2021/1/3 ولحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور.وتابع: ينص القرار على منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناءً على قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحي ومختوم.منح الموظف المخالط لمريض كورونا بإجازة استثنائية بعد إخطار بما يثبت ذلك، تمنح الموظفة التي ترعي طفلًا أقل من اثنى عشر عامًا إجازة استثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن تمنح الموظفة الحامل إجازة استثنائية بناءً على قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.وأكد الدكتور أحمد غلاب أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين بالمستشفي الجامعي بأسوان ولا قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة، وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى اجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددًا على كل العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، طبقًا لخطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.