ضبط 15 متهمًا لممارستهم البلطجة بالمحافظات

أسفرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وكل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة- عن ضبط (44) متهمًا من المتهمين والمراقبين الهاربين، وضبط (15) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط تشكيل عصابى، ضم (5) متهمين، ارتكبوا (1) حادث خطف.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.