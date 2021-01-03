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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر كرم: اعتذاري عن لجنة تحكيم «القومي للمسرح» لأسباب شخصية

الأحد 03/يناير/2021 - 04:45 م
تامر كرم
تامر كرم
حسين الجندي
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أكد الممثل والمخرج المسرحي تامر كرم، أنه بصدد تقديم عدد من الاعمال المسرحية في الفترة القادمة، وأن بروڤات أعماله تسير على قدم وساق في مسرح جراند طيبة، وان كل ما ينتظره هو انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى لتلك الأعمال الظهور بشكل جيد وستكون متنوعة بين أعمال لعدد من كبار النجوم واعمال للشباب الموهوبين.

وأضاف الفنان في تصريحات لـ " الدستور"، على احترامه لكافة الأعمال التي تقدمها الدولة وانه جزء لا يتجزأ من هذه الاعمال، ولكنه حاليًا يضع تركيزه كاملًا في مشروعه الخاص ما دفعه للاعتذار عن جملة من الأعمال، منها حفل تأبين الفنان محمود يس للمسرح القومي، وأيضا الاحتفال بمرور150 عاما على نشأة المسرح القومي، وآخرهم الاعتذار عن المشاركة في لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري، مشيرا إلى أن اعتذاره جاء لأسباب شخصية بسبب تركيزه في مشروعاته الخاصة في الوقت الحالي، و
يذكر أن آخر أعمال المخرج تامر كرم هي مسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني.

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