رئيس إبشواي يتابع تطبيق غرامات الكمامات

تفقد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، شارع الجلاء بأبو جنشو وشارع المقابر وكوبري أبو جنشو، لتفقد انتظام أعمال الرصف بهم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.وأوضح مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإنارة العامة وتم التوجيه بتجنيب أعمدة الإنارة إلى أقصي جانبي الطريق لتوسعة الطرق والشوارع، وكذلك بدء أعمال تعلية مطابق الصرف الصحي بشارع المقابر لتتناسب مع منسوب الشوارع بعد أعمال الرصف الجارية، بالإضافة لتنفيذ حملة لضبط حركة المرور والتصدي لظاهرة السير عكس الاتجاه وإلزام السائقين وقائدي المركبات بالطريق الصحيح لمنع حدوث اختناق مروري.كما وجه برش وتعقيم شوارع المدينة بدءً من شارع مجلس المدينة والمحكمة الشرعية مرورًا بشارع شرق السكة الحديد، والمصالح الحكومية (الإدارة الزراعية – مكتب بريد إبشواي – بنك مصر – البنك الأهلي) حفاظا على سلامة المواطنين وتصديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.كما صرح رئيس المركز بأن قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور محافظ الفيوم بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات فورية لمن يتم ضبطه مخالفا للإجراءات وغير مرتدي الكمامة بدء تطبيقها منذ صباح اليوم.