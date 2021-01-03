انخفاض أسعار الطماطم 75%.. ومواطنون: «هذا موسم التخزين»

أعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الطماطم خلال الشهر الجاري، بنسبة وصلت لـ75%، ليصبح سعرها في السوق، ما بين 1.5 و3 جنيهات، وذلك بعد أن شهدت ارتفاع مفاجئ خلال الفترة السابقة.ورصدت "الدستور" أسعار الطماطم في الأسواق وحجم الإقبال عليها، وجاءت على النحو التالي، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 2 جنيه والأجود منها وصل سعرها لـ3 و4 جنيهات، وعن الإقبال فقد شهدت إقبال كبير من المواطنين على شرائها.وقال عبده الطيب أحد البائعين بسوق منطقة الوراق إن الأسعار ظلت مرتفعة قرابة شهر وقبل نهاية العام الماضي بدأت في الانخفاض تدريجيا وذلك بعد انتهاء فاصل العروة والذي كان سبب في ارتفاع الأسعار.وتابع أن الطماطم من أكثر السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها بالمنزل فوقت ارتفاع الأسعار كان الشراء بحدود، بينما الوقت الحالي الشراء بشراهة كبيرة بهدف التخزين.وقالت منى محمود إن أسعار الطماطم خلال الشهر الماضي وصل سعر الكيلو الواحد لـ15 جنيها، لافتة إلى أن هناك بعض البائعين تنبأوا بالزيادة ونصحوا الزبائن بالشراء قبل ارتفاعها أكثر من اللازم.وأوضحت إحدى المواطنات أن الوقت الحالي هو موسم التخزين، خاصة وأن سعر الكيلو يتراوح ما بين 1.5 وجنيهان، ليتم الشراء بكميات كبيرة وفيرة لتخزينها واستخدمها وقت ارتفاع الأسعار مرة أخرى.وأيدت رأيها رانيا محمد والتي أكدت أن هذا الوقت هو الأنسب للتخزين في ظل انخفاض الأسعار، علاوة على أن فصل الشتاء يقل فيه النزول للأسواق تحسبا للأمطار والسيول فيكون التخزين هو الحل للمواطنين.