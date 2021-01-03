مصرع طالب صدمه قطار فى بنى سويف

لقى طالب مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمه قطار أمام محطة سدس بمركز ببا جنوب بنى سويف، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى.وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، يفيد بأنه أثناء عبور "مصطفى. ع. ا" 13 سنة طالب، مزلقان محطة سدس بمركز ببا، صدمه قطار قادم من القاهرة إلى أسوان.ونتج عن الحادث مصرع الطالب فى الحال وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى وتحرير محضر بالواقعة.