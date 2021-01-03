«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن التحورات التي تحدث للفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه عندما يتكاثر الفيروس أو ينسخ نفسه، فإنه يتغير قليلًا في بعض الأحيان، ويُطلق على هذه التغييرات طفرات، ويسمى الفيروس ذو الطفرة الجديدة متغير الفيروس الأصلي.وأضافت المنظمة أن بعض الفيروسات تتغير بسرعة والبعض الآخر بوقع أبطأ، ويتغير فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد-19" بوقع أبطأ مقارنة بالفيروسات الأخرى، مثل فيروس العوز المناعي البشري أو فيروس الإنفلونزا، ويعزى ذلك جزئيا إلى أن فيروس كورونا المستجد يشتمل على آلية تصحيح داخلية تتيح تصحيح الأخطاء التي قد تنشأ عند نسْخ الفيروس لنفسه.وأوضحت أن معظم التغييرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، وفي بعض الأحيان ينتج عنها فيروس متغير يتكيّف بشكل أفضل مع بيئته مقارنة بالفيروس الأصلي.