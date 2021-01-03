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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان بصدد إعلان حالة الطوارئ مجددًا لمواجهة كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 05:23 م
يوشيهيدي
يوشيهيدي
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قال مسئولون يابانيون، اليوم الأحد، إن الحكومة ستستمع قريبًا إلى آراء خبراء الصحة في البلاد بشأن ما إذا كانت ستعلن حالة طوارئ في طوكيو ومحافظات مجاورة لها بناءً على طلب حكامها، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تلك المحافظات.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المسئولين الذين لم تسمهم قولهم إنه من المرجح أن تناقش لجنة معنية بالأمراض المعدية وخبراء آخرون تفاصيل، منها على سبيل المثال، المناطق التي ينبغي إخضاعها لحالة طوارئ والمدة، بعد النظر في الوضع الحالي للعدوى ووضع الأنظمة الطبية، وتكافح اليابان للحد من إصابات «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم أكثر من ثلاثة آلاف و100 حالة جديدة.

وأشارت "كيودو" إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا كان قد أبدى ترددًا في إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، إذ تلقى اقتصاد البلاد ضربة شديدة في ربيع عام 2020 عندما أعلن سلفه شينزو آبي حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي تحرك حكومة سوجا، بعد أن طلب منها، أمس السبت، حكام محافظات طوكيو وسايتاما وتشيبا وكاناجاوا، القلقون من عودة تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، إعلان حالة الطوارئ وكبح انتشار الفيروس الذي تسبب في إجهاد الأنظمة الطبية.

وقال وزير التعافي الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، المسئول عن الاستجابة الحكومية لأزمة فيروس كورونا في البلاد، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع الحكام أمس إن الوضع "خطير" ويستوجب النظر مرة أخرى في إعلان حالة الطوارئ.

وطلبت الحكومة المركزية من الحكام، التأكد من إغلاق المطاعم وحانات الكاريوكي في مواعيد مبكرة واستمرار العمل عن بُعد، ومن المتوقع أن يشرح سوجا وجهة نظره بشأن الانتشار الحالي للفيروس، حيث من المقرر أن يعقد أول مؤتمر صحفي له هذا العام يوم غد الإثنين.

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