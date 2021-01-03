إصابة 2 وتلف ٤ سيارات في حادث تصادم بالمنصورة

أصيب 2 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ودُمرت ٤ سيارات، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بشارع الجمهورية بالمنصورة أمام كلية طب الأسنان.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بشارع الجمهورية أمام كلية طب الأسنان ووجود مصابين وتلف بعدد من السيارات، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (د ي ع ٤٨٢ ملاكي) قيادة المدعو فارس خالد عبد الهادي الزناتي ٢٠ سنة، طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ومقيم شارع مجمع المحاكم دائرة قسم ثان المنصورة، والدراجة النارية رقم (د م ل ٩٤٧٩) قيادة المدعو إبراهيم أحمد محمد ٣٣ سنة، عامل، ومقيم منطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مم أدى إلى انحرافه واصطدامه بالدراجة النارية وكذلك اصطدامه بالسيارات أرقام (ل أ ه ٥٤٢) ملاكي و(د ل ح ٣٨٥٣) ملاكي و(د أ ب ٦٢٥٨) ملاكي حال توقفهم على جالب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية، ومرافقة شقيقة المدعو عبدالقادر أحمد محمد ٣٠ سنة، سائق، ومقيم بمنطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصابان، أيدوا مضمون الفحص، كما نجم عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارات المشار إليها، وجار استدعاء ملكيها لسؤالهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١١١ ٢٠ جنح قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.