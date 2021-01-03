رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 2 وتلف ٤ سيارات في حادث تصادم بالمنصورة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:37 م
حادث تصادم
حادث تصادم
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أصيب 2 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ودُمرت ٤ سيارات، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بشارع الجمهورية بالمنصورة أمام كلية طب الأسنان.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بشارع الجمهورية أمام كلية طب الأسنان ووجود مصابين وتلف بعدد من السيارات، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (د ي ع ٤٨٢ ملاكي) قيادة المدعو فارس خالد عبد الهادي الزناتي ٢٠ سنة، طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ومقيم شارع مجمع المحاكم دائرة قسم ثان المنصورة، والدراجة النارية رقم (د م ل ٩٤٧٩) قيادة المدعو إبراهيم أحمد محمد ٣٣ سنة، عامل، ومقيم منطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مم أدى إلى انحرافه واصطدامه بالدراجة النارية وكذلك اصطدامه بالسيارات أرقام (ل أ ه ٥٤٢) ملاكي و(د ل ح ٣٨٥٣) ملاكي و(د أ ب ٦٢٥٨) ملاكي حال توقفهم على جالب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية، ومرافقة شقيقة المدعو عبدالقادر أحمد محمد ٣٠ سنة، سائق، ومقيم بمنطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصابان، أيدوا مضمون الفحص، كما نجم عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارات المشار إليها، وجار استدعاء ملكيها لسؤالهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١١١ ٢٠ جنح قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج «مروة» مريضة «السمنة المفرطة وداء الفيل»

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي