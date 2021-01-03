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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسعى لحماية مصالحها في المحادثات بشأن اير فرانس-كيه.إل.إم

الأحد 03/يناير/2021 - 04:37 م
جان بابتيست
جان بابتيست
وكالات
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تستمر المحادثات الفرنسية-الهولندية حول إعادة رسملة شركة الطيران "اير فرانس-كيه.إل.إم" المثقلة بالديون، حيث تسعى فرنسا لحماية مصالحها في الشركة، وفقا لوزير النقل الفرنسى.

وقال الوزير جان بابتيست دجباري في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم الأحد: "اير فرانس - كيه.إل.إم" هي من الأصول الاستراتيجية، والدولة الفرنسية مهتمة بالتوازن بين الأطراف المختلفة".

ورفض الوزير الخوض في تفاصيل حجم إعادة الرسملة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على حصة فرنسا في شركة الطيران، التي تضررت من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن الوزير قوله فى المقابلة مع القناة "إن تحالف الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية (اير فرانس-كيه.إل.إم) أفاد هولندا أكثر من فرنسا في السنوات الماضية... من المهم للغاية احترام مصالح كل طرف".

وأضاف دجباري أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن استراتيجية المجموعة.

وقال: "نريد أن يكون لدينا رؤية واضحة للغاية لما يمكن أن تفعله المجموعة في عالم ما بعد كورونا، والذي سوف يصبح أكثر صرامة من خلال الدمج" مع خلق الفرص أيضا.

وقال الوزير عند سؤاله عن التوقيت، إن إعادة الرسملة هي "مسألة أسابيع أو شهور".

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