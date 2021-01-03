رئيس مطاي يتفقد المستشفى العام و«الصحة الإنجابية» للتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين

تفقد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، المستشفي العام ومستشفى الصحة الإنجابية للتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين والوقوف على مدى جاهزية وسير العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتابع رئيس المركز يرافقه الدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بمطاي مستشفى مطاي العام ومستشفي الصحة الإنجابية بمطاي البلد، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى وتوافر أسطوانات الأكسجين اللازمة في هذة الأونة ولمتابعة سير العمل.