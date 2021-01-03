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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مطاي يتفقد المستشفى العام و«الصحة الإنجابية» للتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين

الأحد 03/يناير/2021 - 04:37 م
رئيس مطاي يتفقد المستشفى
رئيس مطاي يتفقد المستشفى العام
المنيا ـ على حسين
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تفقد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، المستشفي العام ومستشفى الصحة الإنجابية للتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين والوقوف على مدى جاهزية وسير العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس المركز يرافقه الدكتور محمود عمر مدير الادارة الصحية بمطاي مستشفى مطاي العام ومستشفي الصحة الإنجابية بمطاي البلد، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى وتوافر أسطوانات الأكسجين اللازمة في هذة الأونة ولمتابعة سير العمل.

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