رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة القديس أنبا يحنس كاما القس

الأحد 03/يناير/2021 - 05:26 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى نياحة القديس أنبا يحنس كاما القس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم يوحنا كاما، وكان من أهل شبرامنتو من أعمال صا، وكان أبواه مسيحيين خائفين من الله، ولم يكن لهما ابن سواه، فزوجاه بغير إرادته، فاتفق وزوجته أن يلبثا محتفظين ببتوليتهما، وبعد فترة ترهب كلاهما.

وأضاف "أن القديس يوحنا ترهب هناك في قلاية الأب درودي بدير القديس مقاريوس، وأقام عند هذا الشيخ يتعلم منه الفضيلة إلى إن رحل، فأمره الملاك إن يمضي غرب دير القديس أبويحنس القصير بقليل، ويبني له مسكنًا هناك، فمضى وفعل كما أمره الملاك، فاجتمع حوله ثلاثمائة أخ، وبنوا لهم كنيسة ومنزلًا ذا حديقة، وعلمهم الصلوات وترتيل الإبصلمودية".

موضوعات متعلقة

حقيقة تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق الدواجن

بإشارة واحدة.. «الأمير النائم» يتصدر جوجل

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

محافظ دمياط تحل أزمة تكدس المواطنين في «البريد» وتمدد العمل لـ9 ليلا

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

أيام زمان

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

محمد إبراهيم طه: «الأميرة والرجل من العامة» حالات محسوسة أكثر منها ملموسة

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية