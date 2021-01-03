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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تعتزم تطعيم مليوني شخص بحلول نهاية يناير

الأحد 03/يناير/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت إسرائيل الأحد أنّ مليوني شخص سيحصلون على جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية يناير، في خطوة يتباهى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها الأسرع في العالم.

وبدءا من 19 ديسمبر، عندما تلقى نتانياهو أول جرعة لقاح، أطلقت إسرائيل حملة لتلقيح مواطنيها باللقاح الذي أنتجه تحالف فايزر بايونتيك الأميركي الألماني.

وذكر المدير العام لوزارة الصحة هيزي ليفي أنّه بسبب الإقبال الكبير ستعمل إسرائيل على إبطاء وتيرة التطعيم.

ويجب إعطاء اللقاح في حقنتين منفصلتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وصرّح ليفي للاذاعة الإسرائيلية العامة "إننا نبطئ وتيرة التطعيم من الجرعة الأولى حتى نتمكن من الاحتفاظ بالمخزون لجرعة ثانية لجميع أولئك الذين حصلوا على الجرعة الأولى".

لكنه أضاف أن نحو خُمس الشعب الإسرائيلي، بدءًا من العاملين الصحيين وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، سيحصلون على جرعتي التطعيم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال "بحلول نهاية يناير نكون قد لقحنا مليوني شخص معظمهم من كبار السن".

وحتى الجمعة، كان مليون شخص تلقوا أول حقنة من اللقاح.

وأفاد نتانياهو الجمعة، خلال زيارة لمدينة أم الفحم العربية الإسرائيلية، حيث تم إعطاء الجرعة الرقم مليون، "نحن نحطم كل الأرقام القياسية"، مضيفا "نحن متقدمون على العالم بأسره".

وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في بيان نهاية العام الفائت أنّ عدد سكان إسرائيل بلغ 9،29 ملايين نسمة.

يشمل التعداد سكان القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل ولا يعترف معظم المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية عليها.

والأحد، قالت وزارة الصحة إنّ 435866 شخصًا في إسرائيل أثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن منذ الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في فبراير.

وأضافت أن نحو 3400 شخص قضوا جراء الفيروس.

وقالت الوزارة الجمعة إنها أكدت 18 إصابة محلية بفيروس كورونا المتحور الذي تم رصده لأول مرة في بريطانيا.

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