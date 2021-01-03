عظة الأحد الرابع من شهر كيهك.. قداسة البابا على قناة «أون» اليوم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات "ON -dmc- الحياة- cbc"، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.وتناول قداسته شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك.يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الإصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.