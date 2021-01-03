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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إطلاق الحلقة 39 من «Great Joy» لخدمة أقباط المهجر (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 04:36 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم، الحلقة الـ39 والأحدث من حملة "Great Joy".

جاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".

يشار إلى أن "Great Joy" هي حملة مخصصة لخدمة أقباط المهجر الناطقين باللغة الإنجليزية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد. اضغط

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