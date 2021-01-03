أسهم الإمارات ترتفع والسعودية تهبط في أولى جلسات 2021

أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات مرتفعة اليوم الأحد، لتستهل 2021 على نحو إيجابي بفضل الآمال حيال تحسن النشاط الاقتصادي مع بدء التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بينما انخفضت الأسهم السعودية بفعل الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط هذا العام.وسجلت الإمارات أمس السبت، عددا قياسيا من إصابات فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، بلغ 1963 إصابة جديدة.بدأت دبي وأبوظبي التطعيم بلقاحات كوفيد-19، وهو ما قال بنك أوف أمريكا في مذكرة إنه أمر مهم للإمارات على نحو خاص نظرا لانكشافها على التجارة والسياحة.صعد مؤشر أسهم أبوظبي 0.7 بالمئة، تقوده زيادة 1.7 بالمئة في بنك أبوظبي الأول، بينما زاد سهم اتصالات 0.7 بالمئة.وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة، مدعوما بمكاسب في أسهم الشركات المالية والعقارية. وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو اثنين بالمئة، في حين زاد إعمار العقارية 1.4 بالمئة.وتراجع مؤشر الأسهم السعودي 0.9 بالمئة في ظل إغلاق معظم مكوناته على انخفاض. وتصدر سهم مصرف الراجحي الخسائر بهبوطه 1.2 بالمئة.وفقد سهم صانع الكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 بالمئة، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط كثيرا في 2021 في ظل المخاطر التي تتهدد الطلب الضعيف بالفعل على الوقود مثل ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا وقيود السفرالمفروضة لاحتوائه.وبحسب الاستطلاع، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 50.67 دولار للبرميل هذا العام.وأغلق المؤشر القطري دون تغير يذكر حيث ارتفع سهم قطر للوقود 1.2 بالمئة وانخفض سهم البنك التجاري القطري بالنسبة ذاتها.وقال جويس ماثيو، مدير البحوث في المتحدة للأوراق المالية، "أتوقع أن يشهد 2021 عودة كبيرة للأعمال والاقتصاد في دبي.وفي مصر، استقر المؤشر القيادي دون تغير أيضا. ونزل سهم مستشفى كليوباترا 2.9 بالمئة، في حين قفز سهم جي.بي أوتو 6.9 بالمئة.وأغلق المؤشر العماني مرتفعا 0.6 بالمئة. وظلت أسواق الأسهم مغلقة في الكويت والبحرين.السعودية تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8613 نقطةأبوظبي ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5079 نقطةدبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2506 نقاطقطر استقر المؤشر عند 10437 نقطةمصر استقر المؤشر عند 10845 نقطةسلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3679 نقطة