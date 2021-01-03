مسيرة في الخليل الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية ووقف اعتداءات الاحتلال

طالب مشاركون في مسيرة احتجاجية نظمت في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل بدولة فلسطين، اليوم الأحد، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، جاء ذلك وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.واستنكر المشاركون، في المسيرة التي دعا إليها نشطاء فلسطينيون ولجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، بمشاركة نشطاء سلام، اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق أهالي المسافر وممتلكاتهم.وقال منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي يتم تنفيذها ردا على الاعتداءات التي يتعرض لها سكان تلك المنطقة، والتي كان آخرها إصابة أحد المواطنين بشلل رباعي، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه من مسافة قريبة قبل يومين.