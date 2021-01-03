تفاصيل افتتاح أحدث محطة وقود لتموين السيارات بالغاز والكهرباء بالقاهرة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل الوزارة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.وأشار إلى أن هناك إقبالًا متزايدًا من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء الحوافز المقدمة من الدولة في هذا الصدد، والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).جاء ذلك، خلال افتتاح وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لشركة كارجاس بعد إعادة بنائها وتجديدها داخل محطة الاستاد التابعة لشركة التعاون للبترول، وهو التطوير الذي نفذته شركة غاز مصر، وتقدم المحطة خدمات متكاملة للمواطنين تتضمن التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي.وعقب الافتتاح، أوضح الملا أن التسارع في تطوير ونشر محطات الوقود المتكاملة التي تقدم خدمات عصرية لم يكن ليتحقق إلا بفضل الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن تصحيح السعر الذي وفر الموارد لتحقيق ذلك وأظهر قيمة الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ضمن منظومة تموين السيارات لما يحققه من فوائد للدولة بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى المتوافر محليًا، ويدعم زيادة استثمارات الشركات المقدمة للنشاط ويحقق الوفر لقائد السيارة.وشدد على الدعم والزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المستفيدين من خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وأن تلك المبادرة تتكامل فيها وزارات الدولة، وكذا المحافظون لتحقيق أهدافها من خلال تنسيق وتعاون مستمر بين الجميع في ظل القناعة والإيمان الكامل بما تحققه المبادرة من عوائد للدولة والمواطن المستفيد الأول من كافة الجهود المقدمة فى المبادرة ماديًا وصحيًا وبيئيًا، وأشار إلى تنظيم المبادرة مؤتمرًا ومعرضًا غدًا كرسالة من المبادرة للمواطنين بتكامل الدولة في تدعيم الاستفادة من الغاز الطبيعى كوقود باعتباره مشروعًا قوميًا.ولفت الملا إلى أن ظهور المحطة بهذا الشكل الجديد يساعد على انسيابية حركة الدخول والخروج وعدم تكدس السيارات بالمحطة وزيادة عدد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعى بما يسهم في تحفيز أصحاب السيارات الخاصة لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج (غاز بنزين).وأضاف أن هناك برامج عمل جارٍ تنفيذها تستهدف نشر محطات جديدة ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإعادة تأهيل وتجديد المحطات القائمة خلال الفترة القادمة في العديد من المحافظات والمدن والمجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية، هذا بالإضافة إلى دراسة موقف محطات تموين السيارات بالبنزين والسولار القائمة المؤهلة من الناحية الفنية لأن تضاف لها خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول أو القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، لتصبح هذه المحطات محطات تموين نموذجية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل أو شحن السيارات بالكهرباء.واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أوضح خلاله أن متوسط مبيعات المحطة قبل التجديد بلغ حوالي 8 آلاف متر مكعب يوميًا لتموين 550 سيارة، وأنه تمت زيادة طاقة المحطة من 4 نقاط إلى 8 نقاط لمضاعفة كمية المبيعات لتصبح 16 ألف متر مكعب يوميًا تلبى احتياجات 1100 سيارة يوميًا من الغاز الطبيعي، كما تم تعديل وضع جزر التموين وذلك لسهولة حركة دخول وخروج السيارات والاستغلال الأمثل للمساحة، مما أدى إلى انسيابية في حركة التموين لتنعكس على زيادة كميات مبيعات المحطة من الغاز الطبيعي.من جانبه أوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول، أن المحطة الممتدة على مساحة ٢٤٨٠ مترًا مربعًا تم تطويرها لتصبح محطة متكاملة تواكب التطورات الحديثة بتقديمها خدمات التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي وشحن بالكهرباء، وتبلغ سعتها ٣٥ ألف لتر بنزين ٩٢ و٩٥ وتقدم خدمات التموين من خلال ٧ طلمبات رباعية تمكنها من تموين ٢٨ سيارة في توقيت واحد، كما تتضمن خدمات توفير الزيوت وخدمات السيارات من إطارات واكسسوارات وكذا خدمات السوبر ماركت والمطعم وغيرها.حضر الافتتاح المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع المحاسب خالد عثمان والمهندس أيمن نجيب والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس جمال فتحي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية.