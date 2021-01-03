قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيًا شمال رام الله

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، اليوم الأحد، قرية دير نظام شمال رام الله، واعتقلت 15 فلسطينياعلى الأقل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واعتقلت 15 مواطنا بحجة إصابة مستوطنة قرب القرية.وقالت شهود عيان لوكالة "وفا" الفلسطينية الجديدة، إن قوات الاحتلال نكّلت بالمواطنين واعتدت على بعضهم بالضرب بعد اقتحامها عددا من المنازل، بينما فرضت حصارا على القرية وأغلقتها بالكامل.