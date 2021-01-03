أكبر مبنى عاكس في العالم.. قاعة «مرايا» تستضيف القمة الخليجية

في غضون يومين، تتجه أنظار العالم صوب محافظة العُلا بالممكلة العربية السعودية، حيث تنعقد أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية بعد غدٍ الثلاثاء، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي فرصة سانحة لتسليط الضوء على هذه البقعة التاريخية في أرض المملكة والتعريف بأهميتها الجغرافية والحضارية، وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن محافظة "العلا" وكذلك قاعة "مرايا" التي تستضيف أعمال القمة الخليجية المقبلة.عُرفت "العلا" قبل الإسلام باسم "دادان" كما ورد في كتب الآشوريين والكتب العربية القديمة، وكذلك باسم "وادي القرى"، إلا أن اسمها ارتبط بإرث حضارة الأنباط الذين بنوا موقع الحِجر على بُعد 22 كم عن مدينة العُلا، وأُطلق عليها في العصر الحديث مسمى "العلا" بوصفها منطقة عالية عن سطح البحر.تُعد "العُلا" واحدة من أهم الأماكن الأثرية في السعودية، التي تشكل المملكة ثلاثة أرباع مساحتها، وُتحيط بها الجبال والصخور الضخمة باختلاف ألوانها، كذلك الكثبان الرملية الناعمة، كما تضم المدينة موقع "الحجر" الذي يعود تاريخه إلى 300 سنة قبل الميلاد.تقع "العُلا" في الجزء الشمالي الغربي من المملكة وتتبع إداريًا منطقة المدينة المنورة التي تبعد عنها باتجاه الشمال 300 كم، ويصل طولها إلى 25 كم وعرضها ما بين 3 إلى 5 كم، كما تميزت "العُلا" بصخورها التي تكونت معظمها قبل أكثر من 542 مليون عام كالصخور الجليدية في جبال الربطين.زار "العُلا" عدد من الرحالة المسلمين خلال رحلتهم إلى الحج، من بينهم: ابن بطوطة سنة 726هـ، وعبدالقادر الجزيري الأنصاري سنة 961هـ، كما زارها مستكشفون غربيون قبل أكثر من 100 عام لدراسة تراثها العميق وفك رموزه وأسراره.في عام 2008، اعتمدت 22 دولة في اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو"، موقع "الحِجر" ضمن قائمة التراث العالمي ليكون أول موقع سعودي يسجل عالميًا.اشتهرت محافظة "العُلا" ببلدتها القديمة التي تعود أغلب منازلها إلى أوائل القرن السابع الهجري، وحظي تاريخها باهتمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليتم إنشاء هيئة مستقلة لمدينة "العُلا" تحت اسم "الهيئة الملكية لمحافظة العلا"."قاعة مرايا"دخلت قاعة "مرايا" بمدينة "العُلا" موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر مبنى عاكس مغطى بالمرايا في العالم، وأطلق على مسرح "مرايا" هذا الاسم نظرًا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة التي تعكس سحر الطبيعة الخلابة في مدينة "العُلا".تمت إزاحة الستار عن الواجهة الاستثنائية الجديدة لمسرح "مرايا" في حفل خاص أقامته الهيئة الملكية لمحافظة "العُلا" خلال الموسم الثاني من مهرجان "شتاء طنطورة"، حيث يتسع المسرح لنحو 500 شخص، واستضاف كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين، وكان من بينهم الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت.ويتخذ تصميم مسرح "مرايا" شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل، ليكون امتدادًا معماريًا لطبيعة "العُلا"، في حين تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.في أغسطس 2020، تم اختيار قاعة "مرايا" للفوز بواحدة من أرقى جوائز العمارة في العالم، وهي جائزة أركيتيزر إيه+ (Architizer A+)- أكبرَ الجوائز المعمارية في العالم، والتي تركز على الترويج والاحتفال بأفضل هندسة معمارية خلال العام.