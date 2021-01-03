محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى ٣٠ يونيو ويوجه بسرعة إنهاء أعمال الكهرباء

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مستشفى ٣٠ يونيو، لمتابعة سير العمل ومن المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث تم المرور على جميع أقسام وغرف وأجنحة المستشفى وأقسام الطوارئ والأشعة والغسيل الكلوي وغرف العمليات.وأكد الغضبان أن المستشفى ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن المستشفى يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.وأضاف أن ما يجري بالمستشفى يعد إنجازا بعد أن توقف العمل بها لأكثر من 18 عاما، والآن أصبحت إحدى الصروح الطبية وأول مستشفى على محور ٣٠ يونيو.