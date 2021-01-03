«قاموس أعلام الفكر المسيحي» يستعرض حياة أسقف حران

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".جاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "أرخيلاوس أسقف حران".وصار أرخيلاوس أسقفًا على حران بالقرب من الرها، في النصف الثاني في من القرن الثالث، ودارت بينه وبين أحد تلاميذ ماني مناظرة لاهوتية ناجحة حوالي سنة 277، وجاء نصها باللغة اللاتينية في مؤلف يعرف باسم أعمال أرخيلاوس، أما النص اليوناني فلم يبق منه إلا بعض الشذرات ذكرها هجمونيوس.