بعد توجيه السيسي.. من سيحصل على لقاح كورونا أولًا؟

منذ ديسمبر الماضي في 2020 وحتى الآن لازالت تدور الأحاديث حول لقاح فيروس كورونا والذي حجزت مصر منه حصتها في أكثر من لقاح يعد حاليًا بل ووصلت بعض الشحنات من اللقاح المضاد للفيروس بالفعل، وهناك فئات سيكون لها الأولية في تناول اللقاح.واتساقًا مع ذلك، حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس الفئات المستحقة أولًا حيث وجه بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة خاصةً من الكوادر الطبية.وكذلك الحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لكونهم المعرضون للإصابة وربما الوفاة سريعًا إذا ما تمت إصابتهم بالفيروس وانتقلت العدوى لهم بالفعل.وفي مطلع ديسمبر الماضي، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يرافقها وفد صيني إماراتي، الدفعة الأولى من القاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، قادمًا من دولة الإمارات، حيث تقدر الشحنة بـ50 ألف جرعة.ويمتلك لقاح سينوفارم التجريبي الصيني نسبة فعالية 86٪ ضد فيروس كورونا، حيث أجريت تجارب سريرية للقاح سينوفارم على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين، أما في الإمارات فقد ضمت التجربة 31 ألف متطوع.واستطلعت "الدستور" آراء عدد من الأطباء والصيادلة لمعرفة الفئات المستحقة للقاح الصيني القادم من الإمارات وغيره من اللقاحات الأخرى التي تعاقدت مصر عليها خلال عام 2020، والذين أكدوا أن العاملين بالقطاع الصحي وكبار السن هم الأكثر استحقاقًا.الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، رأى أن الفئات المستحقة للقاح لا بد أن يكون في مقدمتها الأطباء، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب مخالطاتهم للكثير من المرضى يوميًا وارتفاع نسبة الإصابة لديهم عن أي فئة أخرى وحتى يستطيعون استكمال الحرب ضد الفيروس.وأوضح أن الفئة الثانية هم كبار السن بسبب ضعف مناعتهم وارتفاع نسب الوفيات بين إصابتهم خلال الموجه الثانية على عكس الشباب الذين من المفترض امتلاكهم جهاز مناعي أقوى، مشيرًا أنه من بعد ذلك يمكن إعطاء اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة لاسيما أزمات الجهاز التنفسي والمتاعب.وبيَّن أن ذلك هو التوزيع العادل للقاح والمتبع في كل دول العالم، وخلال الفترة التي يتم فيها إعطاء تلك الفئات جرعات اللقاح تعكف مصر على إنتاج لقاح مصري خاص بها بإعداد وكميات ضخمة تكفي كل الفئات ويتم توزيعها بشكل عادل على المصريين كافة.ويتفق معه الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، والذي يرى أن مصر عضو في التحالف الدولي الذي شكلتها منظمة الصحة العالمية خلال الموجه الأولى من أجل ضمان التوزيع العادل للقاح كورونا، وبالتالي لا بد أن تتبع نظامه في توزيع لقاح كورونا على الشعوب والفئات.وأوضح أنه بموجب ذلك التحالف فإن أول فئة تحصل على لقاح كورونا هم الأطباء وبشكل مجاني لأنهم جنود الصف الأول في مواجهة الفيروس ومن أجل الحد من إصابتهم ووفاتهم، ومن ثم باقي الفئات مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.واختتم أن تلك الأزمة تواجهها كل دول العالم بسبب أن اللقاحات المنتجة ليست على عدد سكان العالم بالتالي لا بد أن يكون هناك أولوية لبعض الفئات عن الآخرى، وفي نفس الوقت يظل الإنتاج والعمل على خروج لقاحات بإعداد أكثر مستمر.يذكر أن العالم ينقسم إلى ثلاث أنواع بالنسبة للقاحات، فهناك دول تسعى لإنتاج المصل، وأخرى تنتظره، وثالثة تشارك في أبحاث ودراسات عالمية لإنتاح اللقاحات، ومصر ضمن الفئة الأخيرة، لذلك كانت على رأس الدول التي ضمنت حصتها من اللقاحات بموجب تلك المشاركة العلمية.المشاركة المصرية تخص لقاحين محتملين لفيروس كورونا من أصل 11 لقاحًا عالميًا وصلت بالفعل إلى تجارب المرحلة الثالثة، ضمن 40 لقاحًا في مرحلة التقييم السريري البشري، اللقاحين يعودان إلى التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.