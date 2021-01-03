رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

121 إصابة بكورونا في مركز احتجاز أمني بسول

الأحد 03/يناير/2021 - 04:12 م
كورونا في مركز احتجاز
كورونا في مركز احتجاز أمني بسول
أ ش أ
طباعة
سجل مركز احتجاز أمني شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول 121 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء اختبارات طبية جماعية.

وقالت وزارة العدل - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية "كيه بي إس" - إن عدد الإصابات بكوفيد-19 بمركز احتجاز "دونجبو" ارتفعت إلى أكثر من ألف نزيل، وأنهم ليسوا من ضمن حصيلة الإصابات اليومية التي أبلغ عنها في البلاد اليوم الأحد.

وأدت الإصابات الجديدة بمركز الاحتجاز الأمني إلى ارتفاع حالات كوفيد-19 مجتمعة بالمرافق الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد إلى 1108 أشخاص، من بينهم 40 موظفًا، كما أن الأرقام الصادرة عن الوزارة لم تتضمن سوى السجناء والموظفين، ولا تشمل أفراد أسرهم أومعارفهم.

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

آخر تطورات الحالة الصحية ليسرا وهالة خليل وإيمان السيد

«لوّن حياتك بالأمل».. محمد نقاش بدرجة باحث في القانون الدولي

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

الصور

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

image description

أول محضرين لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

image description

لتحسين البنية التحتية.. مشروعات «حياة كريمة» بمراكز أسيوط

image description

محافظة أسيوط تدعم حملات النظافة والتعقيم بمعدات كنس جديدة

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بدء فعاليات اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية 2021

الخط الساخن للتطعيم في ألمانيا يواجه مشاكل في بدايته

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
المزيد

الثقافة

تأجيل صالون الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا

تعليق الأنشطة بقصر الفنون للحد من انتشار كورونا

قطاع الفنون التشكيلية يطرح معرض «علي حسان» للمشاهدة البانورامية

ورشة «المسرح الحركي» مع ميريت ميشيل بدار «هن»